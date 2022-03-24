تداول فيديو ما قالته مادلين أولبرايت عن ثمن حرب العراق بعد إعلان وفاتها

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتصريحات أدلت بها مادلين أولبرايت، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، وذلك عقب إعلان وفاتها، الأربعاء بسبب مرض السرطان، وكانت تبلغ من العمر 84 عامًا.

مقطع الفيديو المتداول أخذ من مقابلة كانت قد أجرتها أولبرايت على برنامج 60 دقيقة، حيث سئلت "سمعنا أن نحو نصف مليون طفل ماتوا وهذا عدد أطفال أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما هل الثمن يستحق؟" لتجيب أولبرايت قائلة: "أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا ولكن نعتقد أن الثمن مستحق.."

وكانت أولبرايت شخصية محورية في إدارة الرئيس بيل كلينتون، حيث عملت أولاً كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبل أن تصبح أكبر دبلوماسي في البلاد في فترة ولايته الثانية.

ودافعت أولبرايت عن توسيع حلف الناتو، ودفعت إلى تدخل التحالف في البلقان لوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وسعت إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، ودافعت عن حقوق الإنسان والديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وكانت وجهًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في العقد بين نهاية الحرب الباردة والحرب على الإرهاب التي أشعلتها هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وهي حقبة بشر بها الرئيس الأسبق جورج بوش الأب على أنه "نظام عالمي جديد". قامت الولايات المتحدة، ولا سيما في العراق والبلقان، ببناء تحالفات دولية وتدخلت أحيانًا عسكريًا لدحر الأنظمة الاستبدادية. وألبرايت - وهي شخصية مثالية براغماتية صاغت مصطلح "التعددية الحازمة" لوصف السياسة الخارجية لإدارة كلينتون. - مستمدة من تجربتها التي نشأت في أسرة هربت من النازيين والشيوعيين في أوروبا في منتصف القرن العشرين لتشكيل نظرتها للعالم.

ورأت الولايات المتحدة على أنها "أمة لا غنى عنها" عندما يتعلق الأمر باستخدام الدبلوماسية المدعومة باستخدام القوة للدفاع عن القيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

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