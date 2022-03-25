أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على 5 أفراد وكيانات في روسيا وكوريا الشمالية لدعمهم برنامج الصواريخ لبيونغ يانغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن العقوبات "جزء من جهودنا المستمرة لإعاقة قدرة كوريا الشمالية على تطوير برنامجها الصاروخي وتسلط الضوء على الدور السلبي الذي تلعبه روسيا على المسرح العالمي باعتبارها ناشرة للبرامج المثيرة للقلق".

كما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على شركة صينية لـ"تزويدها سوريا بمعدات محظورة متعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية".

وقال برايس إن "هذه القرارات تؤكد الحاجة المستمرة لجميع الدول إلى أن تظل يقظة لجهود كوريا الشمالية وسوريا بشأن برامج الأسلحة المثيرة للقلق".

وأوضح أن "العقوبات ستكون سارية المفعول لمدة عامين وستشمل قيودا على مشتريات الحكومة الأمريكية والمساعدات وكذلك الصادرات".