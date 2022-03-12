واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية بسبب صواريخ كوريا الشمالية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على شخصين روسيين و3 كيانات روسية لدعمهم برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن "كوريا الشمالية تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي".

وأضاف نيلسون أن "اجراءات اليوم ترد على هذا التهديد من خلال استهداف شبكة من الأفراد والكيانات في روسيا المتواطئة في مساعدة كوريا الشمالية على شراء مكونات لأنظمة الصواريخ الباليستية غير القانونية".

وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل تطبيق وفرض العقوبات للضغط على كوريا الشمالية من أجل العودة إلى المسار الدبلوماسي والتخلي عن سعيها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ ".