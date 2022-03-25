زيلينسكي يتصل بالسيسي.. والرئاسة المصرية تصدر بيانا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة المصرية، الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي "أطلع السيسي على آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات".

وقال المتحدث باسم رئاسة المصرية، في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن "زيلينسكي أحاط الرئيس السيسي بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية في إطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات".

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري "شدد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية"، مؤكدا "دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من خلال المباحثات ومسار المفاوضات".

وأوضح المتحدث أن السيسي أكد على "متابعة مصر بقلق واهتمام بالغين للتطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية"، معربا عن "التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم".

وبحسب البيان، أعرب الرئيس الأوكراني عن "خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم الى الدول المجاورة لأوكرانيا".

وفي سياق متصل، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا تناول مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية، حيث أطلعه الوزير الأوكراني على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلا عن مسار المفاوضات، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأكد شكري على "أهمية العمل نحو حقن الدماء، مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع، وأشار إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك".

وأحاط سامح شكري نظيره الأوكراني بـ"تناول القضية من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبثقة عن الجامعة، وتناولا سبل تفعيلها"، بحسب البيان.