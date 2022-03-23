(CNN)-- ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن المفاوضات مستمرة مع روسيا "على مختلف المستويات" من أجل إيقاف حربها ضد بلاده.

وقال زيلينسكي، عبر صفحة الحكومة الأوكرانية على فيسبوك: "نواصل العمل على مختلف المستويات للتأكد من أن روسيا مقتنعة بضرورة وقف هذه الحرب الشنيعة"، ووصف المفاوضات بـ"الصعبة، وأنها تمثل تحديا".

وأضاف: "أنا ممتن لجميع الوسطاء الدوليين الذين يعملون معنا ويقدمون الصورة الحقيقية لروسيا وإقناعهم برؤية حقيقة الأعمال القتالية".

وتابع: "العالم لن يوقف الحقيقة، حقيقتنا"، وأكد: "سنقاتل بشجاعة حتى النهاية".

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأوكراني البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لزيارة أوكرانيا "في هذا الوقت الأكثر أهمية" حيث أنها تدافع عن نفسها ضد القوات الروسية، وشكر البابا على "موقفه الواضح والقوي ضد الحرب وعلى صلواته من أجل أوكرانيا".

وقال: "أعتقد أنه يمكننا ترتيب هذه الزيارة التي ستقدم دعما لكل أوكراني".

وقال الرئيس الأوكراني إنه طلب من إيطاليا "تشديد العقوبات ضد روسيا"، وأضاف: "أنا متأكد من أنه ستكون هناك عقوبات جديدة، وأنا ممتن لإيطاليا لدعمها".

وذكر زيلينسكي أنه طلب خلال خطابه للبرلمان الإيطالي "معاقبة كل الروس المسؤولين عن هذه الحرب وأن يشمل ذلك ممتلكاتهم وعقاراتهم ويخوتهم، وحساباتهم المصرفية وعادتهم لكسب المال من الحرب ثم مواصلة العيش في أوروبا حيث يسود السلام والأمن".

يذكر أن الرئيس الأوكراني أعرب، الأحد، لشبكة CNN، عن استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن زيلينسكي حذر من أنه إذا فشلت محاولات التفاوض، فقد يعني ذلك أن القتال بين البلدين سيؤدي إلى نشوب "حرب عالمية ثالثة".