السعودية تعلن نتائج الهجمات الحوثية على منشآت الطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، أن الهجمات التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وكذلك محطة "المختارة" في منطقة جازان، لم تسفر عن وقوع إصابات أو وفيات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب المصدر عن "إدانة المملكة الشديدة لھذه الاعتداءات التخريبية"، وذكر أن "تكرار ارتكاب تلك الاعتداءات ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية يمثل انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية"،

وأكد المصدر في وزارة الطاقة على "ما سبق أن أعلنت عنه المملكة من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران."

وذكر المصدر أن "السعودية تُشدد على أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرارها تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة".

وذكر أن "الآثار الجسيمة التي تترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير جراء تلك الهجمات، ستفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".

وقال إنه "بات واضحاً أن هذه الهجمات التخريبية الإرهابية، ومن يقفون وراءها، لا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلباً في الاقتصاد العالمي، خاصةً في هذه الظروف بالغة الحساسية التي يشهدها العالم وتشهدها أسواق الطاقة العالمية"، ودعا دول العالم ومنظماته إلى "الوقوف ضد هذه الاعتداءات، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها".

وقال الحوثيون المدعومون من إيران، في وقت سابق الجمعة، إنهم شنوا هجوما واسعا على السعودية ضمن عملية "كسر الحصار الثالثة"، عبر عدد كبير من الطائرات المسيرة.