كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لـCNN: الحوثي يحاول التمدد في اليمن والإمارات تشاركنا مكافحة الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن التحالف في اليمن، الذي تقوده السعودية، انتهاء مهلة أعطاها للحوثيين "لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء".

وفي وقت سابق السبت، قال التحالف: "نمهل الحوثيين ٣ ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء"، حسبما أورد التليفزيون السعودي.

وأضاف التحالف: "الحوثيون يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكريًا".

كان التحالف أعلن أيضًا استهداف "٤ زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز وأحبطنا هجومًا وشيكا لناقلات النفط".

ونفى الحوثيون، المدعومون من إيران، صحة ما قاله التحالف.

وقال وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد، رائد جبل، إنه "تم عقد اجتماع اليوم بالمطار مع موظفي الأمم المتحدة بشأن المطار وأكدوا بمهنية المطار المدنية".

ووصف المسؤول ما قاله التحالف بأنه "اختلاق الأكاذيب والافتراءات عن عسكرة مطار صنعاء الدولي"، وفقا لوكالة أنباء سبأ، التي يسيطر عليها الحوثيون.

كما نقلت الوكالة عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية نفيها وجود أسلحة في مينائي الحديدة والصليف واستخدامهما كمرتكز لانطلاق الأعمال العسكرية.

ويأتي ذلك بعد يوم من تنفيذ الحوثيين ضربات ضد أهداف حيوية مرتبطة بقطاع النفط في السعودية.

ويوم الجمعة، قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن هجمات استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وكذلك محطة "المختارة" في منطقة جازان، وذلك دون أن تسفر عن وقوع إصابات أو وفيات.

ونقل التليفزيون السعودي عن الدفاع المدنى إعلانه إخماد النيران في خزاني نفط لشركة أرامكو في جدة، السبت.

وأكد المصدر في وزارة الطاقة على "ما سبق أن أعلنت عنه المملكة من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران."