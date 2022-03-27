رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

وزير خارجية السعودية لـCNN: لا يوجد حصار في الحديدة.. والحوثيون لا يلتزمون باتفاقية ستوكهولم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على تغريدة تفيد بإعلان الأمم المتحدة عن "قلقها" جراء الضربات التي ينفذها تحالف "دعم الشرعية" بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن.

تبًا للأمم المتحدة وتبًا لقلقها أدام الله عليها القلق https://t.co/nCuO7god3j

وقال الأمير في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "تبًا للأمم المتحدة وتبًا لقلقها أدام الله عليها القلق"، وذلك في تعليق على تغريدة كتبها صاحب حساب ملفات كريستوف وقال فيها: " التحالف: بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة.. والأمم المتحدة تبدي قلقها من التصعيد".

ياشامتين:هذه جدة اليوم كعادتها بهية سعيدة المقذوف الذي أصاب المصفاة بالأمس نتج عنه حريق أُطفئ في ساعات ولا وفيات أو إصابات بحمد الله بلدنا كبير لا تهزه محاولات محتضر يبحث عن نصر وهمي. وقع الضرر على الطاقة عالميًا ورفع أسعارها! فعل شرير يشاء الله أن يكون به خير لنا وسعة رزق🤷‍♂️😀🤲 https://t.co/JP4dEpAmzI

وفي تغريدة منفصلة أعاد الأمير عبدالرحمن نشر صور نشرتها وزارة الرياضة السعودية من مدينة جدة التي تعرضت منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو لاستهداف جماعة الحوثي في اليمن.

وقال الأمير في تعليق على الصور: " يا شامتين: هذه جدة اليوم كعادتها بهية سعيدة.. المقذوف الذي أصاب المصفاة بالأمس نتج عنه حريق أُطفئ في ساعات ولا وفيات أو إصابات بحمد الله.. بلدنا كبير لا تهزه محاولات محتضر يبحث عن نصر وهمي. وقع الضرر على الطاقة عالميًا ورفع أسعارها!.. فعل شرير يشاء الله أن يكون به خير لنا وسعة رزق".