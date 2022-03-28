دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، السبت، إن الإمارات تمهد لما سمّاه "شرق أوسط جديد".

ويوم الاثنين، اُختتمت قمة عُقدت في جنوبي إسرائيل. واتفق المشاركون في ما عُرف بـ"قمة النقب"، على تشكيل تحالف مشترك لمواجهة التحديات في المنطقة.

وشارك وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، في القمة إلى جانب وزراء خارجية مصر والبحرين والمغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.

وليس واضحًا ما إذا كان الأكاديمي الإماراتي يعلق على القمة، إلا أن تغريدته في تويتر جاءت بعد ساعات قليلة من انتهائها.

وكتب عبدالخالق عبدالله، في حسابه عبر تويتر: "البلدوزر الإماراتي يمهد لشرق أوسط جديد".

البلدوزر الإماراتي يمهد لشرق أوسط جديد

كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة النقب: "سوف نواجه التهديدات من إيران ووكلائها في المنطقة"، على حد تعبيره.

وأضاف: "منذ بضع سنوات لم نكن لنتصور هذا الاجتماع في إسرائيل".

وقال مراقبون إن القمة التاريخية في النقب من المحتمل أن تسفر عن تغييرات في المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.