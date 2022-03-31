أول تعليق من خديجة جنكيز بعد طلب المدعي التركي تحويل قضية خاشقجي للسعودية

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّقت الباحثة التركي، خديجة جنكيز، والتي كانت مخطوبة للإعلامي السعودي، جمال خاشقجي قبل مقتله في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018، على طلب المدعي العام التركي بتحويل القضية إلى السعودية.

وقالت جنكيز في سلسلة تغريدات: " خلال جلسة الاستماع اليوم في قضية مقتل جمال، طلب المدعي العام، بناءً على الطلب السعودي، نقل الملف إلى السعودية والانتهاء منه في تركيا. ستطلب المحكمة رأي وزارة العدل التركية".

وتابعت قائلة: "إنه وضع نموذجي من حيث إظهار المعضلة التي تواجه الإنسانية في العصر الحديث. أي من الاثنين سوف نختار؟ الرغبة في العيش كإنسان فاضل أو بناء حياة من خلال جعل المصالح المادية فوق كل أنواع القيم".

وتابعت قائلة: "هذا النظام، الذي يتم فيه طرح المصالح المادية كثيرًا، سينفجر نفسه في النهاية. لأنه يتعارض مع الطبيعة البشرية".

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