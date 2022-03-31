أول تعليق من خديجة جنكيز لـCNN بعد نشر تقرير خاشقجي.. ماذا قالت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّقت الباحثة التركي، خديجة جنكيز، والتي كانت مخطوبة للإعلامي السعودي، جمال خاشقجي قبل مقتله في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018، على طلب المدعي العام التركي بتحويل القضية إلى السعودية.

It is an exemplary situation in terms of showing the dilemma facing humanity in the modern era. Which of the two will we choose? To want to live like a virtuous human being or to build a life by holding material interests above all kinds of values. #justiceforjamal

وقالت جنكيز في سلسلة تغريدات: " خلال جلسة الاستماع اليوم في قضية مقتل جمال، طلب المدعي العام، بناءً على الطلب السعودي، نقل الملف إلى السعودية والانتهاء منه في تركيا. ستطلب المحكمة رأي وزارة العدل التركية".

This system, in which material interests are put so much forward, will eventually explode itself. Because it goes against human nature. #justiceforjamal

وتابعت قائلة: "إنه وضع نموذجي من حيث إظهار المعضلة التي تواجه الإنسانية في العصر الحديث. أي من الاثنين سوف نختار؟ الرغبة في العيش كإنسان فاضل أو بناء حياة من خلال جعل المصالح المادية فوق كل أنواع القيم".

وتابعت قائلة: "هذا النظام، الذي يتم فيه طرح المصالح المادية كثيرًا، سينفجر نفسه في النهاية. لأنه يتعارض مع الطبيعة البشرية".