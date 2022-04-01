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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دول عربية وإسلامية غدًا السبت أول أيام شهر رمضان، وسط تخفيف للإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا يحدث بعضها للمرة الأولى منذ ظهور الوباء قبل عامين.

وثبتت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين ومصر والأراضي الفلسطينية والصومال ولبنان وسوريا والعراق (دائرة الوقف السني)، إضافة إلى تركيا.

في حين أعلنت دول أخرى تعذر رؤية الهلال، بينها سلطنة عُمان والأردن، ليكون الأحد أول أيام شهر رمضان فيها.

يأتي هذا في وقت تعود الحياة إلى طبيعتها في العديد من الدول الإسلامية، مع تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ورغم إلغاء بعضها لاشتراطات مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، أكدت دول أخرى منها السعودية، الجمعة، ضرورة ارتداء المصلين والمعتمرين الكمامة في داخل الحرمين الشريفين.

وفي مصر، قررت السلطات الصحية السماح بأداء شعائر وصلوات رمضان في المساجد الكبرى، وفقا لضوابط تقررها وزارة الأوقاف. إلى جانب مد فترات عمل الأنشطة التجارية.

كما تم السماح بإقامة موائد رمضان، أحد أبرز التقاليد الرمضانية في مصر، بعد أن تم وقفها في نفس الشهر من العام الماضي بسبب ظروف كورونا.

تم الموافقة على مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي فى شهر رمضان الكريم لتكون حتى الساعة 2 صباحًا، وذلك ضمن حزمة القرارات الخاصة بتخفيف قيود فيروس كورونا خلال شهر رمضان.