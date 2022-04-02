مسؤول سعودي يوضّح "التباسًا" في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت منظمة العفو الدولية على طلب المدعي العام بتركيا تحويل قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018 إلى المملكة.

ونقل التقرير على لسان طارق بيهان، مدير الحملات المعني بتركيا في منظمة العفو الدولية، قوله: "إذا تمت الموافقة على طلب المدعي العام، فبدلاً من الملاحقة القضائية وإلقاء الضوء على جريمة قتل ارتُكبت على أراضيها، سترسل تركيا، عن قصد وبمحض إرادتها، القضية إلى مكان حيث سيتم التستر عليها فيه".

وتابع: "فلا ينبغي جعل حقوق الإنسان موضوع مفاوضات سياسية. ولا يمكن التستر على جريمة قتل من أجل إصلاح العلاقات".

وأضاف: "فلدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغة بشأن نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، الذي يفتقر إلى الاستقلالية والشفافية والإنصاف. وسيؤدي نقل هذه القضية إلى المملكة إلى محاكمة صورية أخرى تتقاعس عن محاسبة المسؤولين".