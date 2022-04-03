تداول ما قاله سعد الشثري عن محمد بن سلمان والعلاقة معه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من تصريحات أدلى بها سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة المعربية السعودية والمستشار بالديوان الملكي حول ما قاله عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

📌| معالي الشيخ د. سعد الشثري يتحدث عن طبيعة العلاقة مع سمو #ولي_العهد .. https://t.co/viFMXzPR2n

جاء ذلك في مقابلة أجرها الشثري على قناة روتانا خليجية، حيث قال: "الأمير محمد عنده صفات قيادية عديدة ومن تلك الصفات قدرته على التواصل مع الجميع بما فيهم علماء الشرع وما لديه من أخلاق فاضلة وسماع لما قد يطرح عليه.."

فيديو لابد يشوفه كل شخص يتكلم بالمجالس بأن الدين ضاع والناس هلكت.. كلام إيجابي لمعالي الشيخ د. سعد الشثري https://t.co/l64xMrfK8B

وتابع الشثري أن ما سبق "يجعل الناس يقدرونه (محمد بن سلمان) ويعرفون ما لديه من صفات، التواصل ليس وليد الساعة، إنما الدولة السعودية من أوائل عهدها كان هناك تواصل بين العلماء وبين أصحاب الولاية.."

وفي سياق متصل، استشهد الإعلامي السعودي، رائد المالكي، بمقطع من مقابلة الشثري، قائلا بتعليق: "فيديو لابد يشوفه كل شخص يتكلم بالمجالس بأن الدين ضاع والناس هلكت.. كلام إيجابي لمعالي الشيخ د. سعد الشثري".