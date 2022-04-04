خالد بن سلمان لمجلس الوزراء اليمني: السعودية تدعم الهدنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، حرص التحالف الذي تقوده بلاده في اليمن "على إحلال الأمن والسلام".

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على تويتر، إنه التقى بمعين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء اليمني وأعضاء المجلس بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وأكد لهم "حرص التحالف بقيادة المملكة على إحلال الأمن والسلام باليمن".

وأضاف أنه نقل لهم "ترحيب المملكة ودعمها لإعلان الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، وأملها في أن تُسهم مع الجهود السياسية من خلال المشاورات اليمنية – اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون، إلى التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص لليمن أعلن، في بيان، الجمعة، قبول أطراف النزاع مقترح لعقد هدنة لمدة شهرين.

وقال غروندبرغ: "أود أعلن أن أطراف النزاع قد استجابت بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ 2 أبريل/ نيسان الساعة 19:00".

وأوضح المبعوث الأممي: "وافق الطرفان على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده. كما وافقوا على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة ورحلات تجارية للعمل داخل وخارج مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفًا في المنطقة؛ كما وافقوا على الاجتماع تحت رعايتي لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى في اليمن، ويمكن تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الطرفين".

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، ترحيبه بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن "قيادة التحالف ترحب بإعلان المبعوث الأممي ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين الأطراف اليمنية وتحقيق السلام الشامل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن جانبها، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها ترحب بالمبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي، ونشرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي تقريرا قالت فيه: "رحب رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، بإعلان المبعوث الأممي لليمن عن هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين تتوقف بموجبها العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة".

وكذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن ترحيبه بالهدنة، وقال بايدن، في بيان: "أرحب بالإعلان عن الهدنة وهي مبادرة طال انتظارها للشعب اليمني حيث تشتمل على وقف لجميع الأنشطة العسكرية لأي طرف داخل اليمن وعبر حدوده، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وكذلك استئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء وإليها إلى الوجهات المتفق عليها".

وأضاف أن هذه "خطوات مهمة، لكنها ليست كافية، ويجب الالتزام بوقف إطلاق النار، وكما قلت من قبل، من الضروري أن ننهي هذه الحرب".