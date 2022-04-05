5 مؤسسات لتمكين النساء في المناطق النائية في المغرب بالتعليم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعتبر التعليم واحدا من أبرز الاحتياجات غير المتوافرة لنسبة كبيرة من النساء اللاتي يعشن في مناطق فقيرة ونائية في المغرب. ولأن التعليم وتطوير الذات هما من أهم الحقوق التي يجب أن تتوافر لجميع النساء في كل مكان، نلقي نظرة سريعة على مجموعة من أبرز المبادرات المجتمعية المهتمة بتقديم فرص التدريب والتطوير للنساء في المغرب وخصوصا في المجتمعات المهمشة.

التعليم للجميع

مؤسسة مغربية تهدف إلى مساعدة الفتيات في المناطق النائية في المغرب في الحصول على فرصة التعليم. وتنتشر ظاهرة الأمية في المناطق النائية في المغرب وتؤثر بشكل أساسي على الفتيات الصغيرات. ووفقا لإحصائية أجرتها المؤسسة، 70% من الفتيات الصغيرات في المناطق النائية يعانين من الأمية. وحتى الآن، تمكنت المؤسسة من تعليم مئات الطالبات في فروعها المختلفة في المغرب.

أمل

مركز أمل هو منظمة غير ربحية تقدم تدريبا على العمل في المطاعم للسيدات الأقل حظا في المغرب. أسس المركز عام 2012 على يد نورا فتزجيرالد بلحسن، وهي سيدة أمريكية من أصل مغربي. وتخضع السيدات لتدريب مدته 6 أشهر، ويتعلمن كل ما يتعلق بإعداد السلطات، والحلويات، والأطباق الرئيسية، والتنظيف وغيرها. ويتم تأهيل النساء للعمل في المطاعم أو إطلاق مشاريعهن الخاصة من المنزل.

مشروع "سور"

يهدف هذا المشروع إلى تمكين الفتيات في سن المراهقة من خلال الخضوع لمنهج مدته أكثر من 60 ساعة لتطوير قدراتهن وتحضيرهن ليصبحن قائدات في مجتمعاتهن. وتركز الجلسات التدريبية على نشاطات تتمحور حول حقوق النساء، والتعليم، والكتابة. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى التركيز على الفتيات اللاتي يعشن في مجتمعات مهمشة لمعرفة حقوقهن، وتوجهاتهن. تم إطلاق المشروع عام 2015، وتم افتتاح فروع له في كل من أوغندا وسوريا.

الريان

تم تأسيس مؤسسة الريان للأيتام والأرامل في الرباط عام 2008. ركزت في بدايتها على إجزاء زيارات لدعم الأرامل والأيتام في منازلهم. تركز المؤسسة أيضا على تعليم الأيتام.

دار المستقبل

منزل طلابي تم تأسيسه عام 2016، ويهدف إلى تمكين النساء في المناطق النائية في المغرب، وتحفيزهن على التعليم. ويقدم تدريبات للشابات في التواصل والإنتاجية.