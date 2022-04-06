ظهور باسم يوسف في مسلسل "الاختيار 3" يثير تفاعلا وانقساما على مواقع التواصل الاجتماعي

الشرق الأوسط
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ظهور باسم يوسف في مسلسل "الاختيار 3" يثير تفاعلا وانقساما على مواقع التواصل الاجتماعي
Credit: Michael Loccisano / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار ظهور الإعلامي المصري، باسم يوسف، في مسلسل "الاختيار 3" جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسم مغردون بين مرحب بهذه الفكرة ورافض لها.

وظهر يوسف في الحلقة الرابعة من المسلسل في مشهد أُخذ من حلقة سابقة له إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وهو ينتقد انقطاع الكهرباء بطريقته الكوميدية المعهودة.

أثار هذا الظهور ردود فعل متباينة في الأوساط المصرية، إذ اعتبر البعض أن يوسف كان جزءا من تلك المرحلة ولا يمكن إهماله في إطار سردها ضمن حلقات المسلسل.

بالمقابل، تساءل البعض عن مكان وجود الإعلامي المصري حاليا متهمين الحكومة المصرية بإبعاده عن البلاد وإيقاف البرنامج الذي كان يقدمه.

وكان باسم يوسف من أشد المنتقدين لحكم مرسي في مصر بل وكان يسخر في كثير من الأحيان من خطاباته والقرارات التي كان يتخذها إبان حكمه لمصر، وواصل انتقاده للسلطة الحاكمة حتى مع قدوم الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي لسدة الحكم.

يذكر أن يوسف قال إنه غادر مصر على وجه السرعة بعد إيقاف برنامجه وقال عن تلك المرحلة لـCNN عام 2017: "أتذكر كيف عدت إلى منزلي وحضرت حقيبتان وضعت فيهما كل ما يمكنني حمله، ومررت بمنزل أبي في الطريق إلى المطار لأنني لم أكن قادرا على مكالمته عبر الهاتف فلم أكن أعلم إن كانوا يتنصتون على هواتفنا، وقلت له إنني مغادر الآن، أنا آسف، وأعتقد أنني سأراك لاحقا، ولم يكن لدي وقت لتوديع أخي"، حسب قوله.

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