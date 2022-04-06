دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار ظهور الإعلامي المصري، باسم يوسف، في مسلسل "الاختيار 3" جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسم مغردون بين مرحب بهذه الفكرة ورافض لها.

وظهر يوسف في الحلقة الرابعة من المسلسل في مشهد أُخذ من حلقة سابقة له إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وهو ينتقد انقطاع الكهرباء بطريقته الكوميدية المعهودة.

@HossamAlGhamry #الاختيار٣ الاستعانه ب #باسم_يوسف و #احمد_موسى في الحلقة الرابعه من مسلسل #الاختيار https://t.co/5NL1gYZmKg

أثار هذا الظهور ردود فعل متباينة في الأوساط المصرية، إذ اعتبر البعض أن يوسف كان جزءا من تلك المرحلة ولا يمكن إهماله في إطار سردها ضمن حلقات المسلسل.

بغض النظر عن رأي النظام الحالى في #باسم_يوسف الا ان الكل عارف ان كان ليه تأثير كبير أثناء حكم الإخوان وتوثيق دوره في مسلسل الاختيار كانت حركة كويسة جدا https://t.co/0maPJeGOeO

بالمقابل، تساءل البعض عن مكان وجود الإعلامي المصري حاليا متهمين الحكومة المصرية بإبعاده عن البلاد وإيقاف البرنامج الذي كان يقدمه.

بمناسبة ظهور باسم يوسف في أول الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 3" للسخرية من انقطاع الكهرباء المتكرر أيام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي .. أين باسم يوسف الآن؟

وكان باسم يوسف من أشد المنتقدين لحكم مرسي في مصر بل وكان يسخر في كثير من الأحيان من خطاباته والقرارات التي كان يتخذها إبان حكمه لمصر، وواصل انتقاده للسلطة الحاكمة حتى مع قدوم الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي لسدة الحكم.

بعد وقف برنامج البرنامج تعسفيا من 8 سنين باسم يوسف يتم استخدامه في المسلسل الاختيار، كنت متأكد من الحركة دي #باسم_يوسف #الاختيار https://t.co/eIhirotlxt

يذكر أن يوسف قال إنه غادر مصر على وجه السرعة بعد إيقاف برنامجه وقال عن تلك المرحلة لـCNN عام 2017: "أتذكر كيف عدت إلى منزلي وحضرت حقيبتان وضعت فيهما كل ما يمكنني حمله، ومررت بمنزل أبي في الطريق إلى المطار لأنني لم أكن قادرا على مكالمته عبر الهاتف فلم أكن أعلم إن كانوا يتنصتون على هواتفنا، وقلت له إنني مغادر الآن، أنا آسف، وأعتقد أنني سأراك لاحقا، ولم يكن لدي وقت لتوديع أخي"، حسب قوله.