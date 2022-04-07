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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات التركية، الخميس، إحالة قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018 إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في جلسة حضرتها خطيبة خاشقجي حين مقتله، الباحثة التركية، خديجة جنكيز.

جاء ذلك وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، قائلة: "قرر القضاء التركي، الخميس، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية."

وتابعت الوكالة: "صدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيّب عنها المتهمون الـ 26".

وأضافت: "حضر الجلسة محامون من نقابة المحامين في إسطنبول، ممثلين عن المتهمين، إضافة إلى خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومحاميها.. وأعلنت المحكمة قرارها خلال الجلسة بالتوقف عن مواصلة النظر في القضية، وإحالتها للسلطات القضائية السعودية".