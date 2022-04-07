دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاع الأزمة التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، أعلنت السعودية، الخميس،عودة سفيرها إلى لبنان مبررة ذلك بضرورة عودة لبنان إلى عمقه العربي.

وقالت الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة"، حسب تعبيرها.

وجاء أيضا في بيان الوزارة: "وتؤكد المملكة على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه"، وفقا لنص البيان الذي نقلته واس.

وكانت قد تسببت تصريحات قرداحي التي انتقد فيها ما وصفه بـ"عدوان" التحالف على اليمن، بأزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من دول الخليج على رأسهم السعودية.

وأعلنت السعودية استدعاء سفيرها من لبنان وطرد السفير اللبناني لديها في 29 أكتوبر/تشرين أول من عام 2021 على خلفية تصريحات قرداحي.