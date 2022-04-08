محمود عباس يعلق على "هجوم تل أبيب" ويحذر من رد فعل المستوطنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عملية إطلاق النار التي أودت بحياة شخصين في تل أبيب مساء الخميس، معتبرا أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يساهم في مزيد من تدهور الأوضاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، الجمعة.

وأشار عباس إلى أن هذه العمليات لا تساهم إلا في مزيد من تدهور الأوضاع في حين يبحث الجميع عن الاستقرار، خصوصا خلال شهر رمضان وأعياد المسلمين والمسيحيين واليهود، وفقا لوفا.

وأكد الرئيس الفلسطيني على "خطورة استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والأعمال الاستفزازية لمجموعات المستوطنين المتطرفين في كل مكان"، وفقا للوكالة.

وحذر عباس من استغلال حادثة إطلاق النار في تل أبيب والتي وصفها بـ"الحادث المدان" للقيام باعتداءات وردات فعل على الفلسطينيين من جانب المستوطنين.

وأردف الرئيس الفلسطيني قائلا: "دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة"، وفقا لوفا.

وكان قد نفذ شاب فلسطيني عملية إطلاق نار في حانة في تل أبيب أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8، وتواصلت عملية ملاحقته من جانب السلطات الإسرائيلية لساعات مساء الخميس قبل الإعلان عن مقتله في مدينة يافا.