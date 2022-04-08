دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مقيمين من جنسية عربية خلال عملية احتيال داخل مساجد بالعاصمة السعودية، الرياض، وسط تفاعل.

خلف الستار ،، جرائمٌ تمولها العاطفة !! #معاً_نكافح_التسول #لا_تعطيهم https://t.co/lrTjP4C41h

ونشر الأمن العام السعودي مقطع الفيديو بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، في حين ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "شرطة منطقة الرياض قبضت على (4) مقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ظهروا في مقطع فيديو يمتهنون التسوّل.."

وأوضحت: "تمثل دور المقيمَيْن السودانيين في دخول أحد المساجد للتسول، وتواطؤ المقيمَيْن الباكستانيين بتوفير وسيلة النقل لهما ’مركبة أجرة‘، وتبيّن من إجراءات الاستدلال وجود مقر لهم في أحد أحياء مدينة الرياض، يأوي (9) مقيمين من الجنسية السودانية، بينهم امرأتان.."

وتابعت: "جميعهم مخالفون لنظامي الإقامة والعمل، امتهنوا التسول، وضبط بحوزتهم تقارير طبية مزورة ومبلغ (56,348) ريالًا وعملات أجنبية متنوعة، وجرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص".