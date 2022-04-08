أودى بحياة شخصين وجرح 8.. حماس تُعلق على هجوم تل أبيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – باركت حركة حماس الفلسطينية الهجوم المسلح الذي استهدف "بار" في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، الخميس، واصفة العملية بـ"البطولية".

واعتبرت حماس أن العملية التي وصفتها بـ"البطولية" جاءت ردا على "تصعيد الاحتلال جرائمه ضد شعبنا وأرضنا، والقدس والمسجد الأقصى"، وفقا ما نشرته على موقعها الرسمي.

وقالت الحركة في تصريحات صحفية: "استمرار إرهاب الاحتلال وجرائمه، ومحاولات تهويده للقدس، وتقديم القرابين في باحات المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم، في ما يسمّى عيد الفصح تقف دونه الدماء والرصاص"، حسب قولها.

وكان قد أسفر هجو مسلح على "بار" في تل أبيب عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وفق ما قاله المتحدث باسم المستشفى الذي يعالج فيه المصابين.