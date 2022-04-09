دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يغادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بلاده، الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "عملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على الحالة، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع".

وأضافت الوكالة أن "الملك عبدالله الثاني يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء".

وذكرت: "يتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودته إلى الأردن".