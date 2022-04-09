ناشط سعودي يعلق على هجوم تل أبيب.. ومتحدث الجيش الإسرائيلي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الناشط السعودي، محمد سعود، مقطع فيديو قدم فيه تعازيه لإسرائيل عقب الهجوم الإرهابي في تل أبيب، مستشهدا بآية من القرآن حول قتل النفس بغير حق.

قال لله تعالى "من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" (سورة المائدة، الآية ٣٢). إنني أدين بشدة هذه الأفعال الإرهابية الهمجية لم يراعوا الإرهابيين حرمة قتل الأبرياء في أفضل الشهور عند لله.خالص التعازي والمواساة للشعب الإسرائيلي. 🇮🇱🇸🇦 https://t.co/FBBgjeK1Wj

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره سعود على صفحته بتويتر بتعليق قال فيه: "قال لله تعالى "من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" (سورة المائدة، الآية ٣٢).. إنني أدين بشدة هذه الأفعال الإرهابية الهمجية.. لم يراعوا الإرهابيين حرمة قتل الأبرياء في أفضل الشهور عند لله. خالص التعازي والمواساة للشعب الإسرائيلي".

شكرًا صديقنا محمد https://t.co/TRf6gP1eZj

من جهته رد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على مقطع فيديو سعود، بتغريدة قال فيها: "شكرًا صديقنا محمد".

الأجهزة الأمنية عثرت على الإرهابي الفلسطيني الذي ارتكب العملية الإرهابية في #تل_أبيب ليلة أمس، وهو يختبئ قرب مسجد بيافا. تم قتله أثناء اشتباكه مع مقاتلي الوحدة الشرطية الخاصة والشاباك. لم تقع اي إصابات في صفوف قواتنا. https://t.co/L4TKz1ULq8

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد أعلنت مقتل منفذ الهجوم الإرهابي في تل أبيب خلال اشتباك مع الأجهزة الأمنية بعد أن كان مختبئا قرب مسجد في يافا.

جاء ذلك في تغريدة لأوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، ناشرا صورة لمنفذ الهجوم قائلا بتغريدة: "الأجهزة الأمنية عثرت على الإرهابي الفلسطيني الذي ارتكب العملية الإرهابية في تل أبيب ليلة أمس، وهو يختبئ قرب مسجد بيافا. تم قتله أثناء اشتباكه مع مقاتلي الوحدة الشرطية الخاصة والشاباك. لم تقع اي إصابات في صفوف قواتنا".