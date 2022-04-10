دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، "تسريبا" عرض بمسلسل الاختيار 3 الرمضاني للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

تسريب جديد .. #مرسي يهدد بحرق #مصر إذا لم يكسب #الإخوان الانتخابات #الحقيقة الشعب غلبان ولا يعرف أي حاجة https://t.co/Et4LOuZElo

ويقول مرسي في مقطع الفيديو: "سيادة اللواء عبدالفتاح شخصية الحقيقة، إحنا يعني بنعتبره من الأسس الي مع حضرتك الدراع الأساسية مش حنقول دراع يمين لكن الأدرعة كثير.."

ما ينشره مسلسل #الاختيار3 من تسريبات رغم التقطيع والتلاعب فيها تظهر الشهيد #مرسي رجل دولة مسؤول وشجاع مقابل مجلس عسكري مهزوز وجبان يناور ويكذب ويتآمر .المجلس يريد قلب نتيجة الانتخابات ومرسي يحذره حرصا على البلاد، شاهد https://t.co/GN11WpxJwr

وأضاف مرسي: "النتيجة متتغيرش لأن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة، الموجة الموجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسؤولية أنا لا أتمنى هذا ولا أريده ولا أوافق عليه.."

رحم الله البطل المشير طنطاوي مرسي يهدد المشير (وزير الدفاع) بأنه اذا ما اكسبوا الانتخابات حيولعوا بالبلد !! #الاختيار٣ https://t.co/acgVv9h5ed

وتابع: "التصرف الموجود والشعور الموجود تلقائي شعبي وليس مخططا له، النقطة الثانية هو انعقاد مجلس الشعب.. عشان بس متجيش يوم من الأيام بعد يومين ثلاثة أربعة نقول إن إحنا ضيعنا فرصة.. إذا استشعر الناس زي ما أنا بقول إنه سدت كل المنافذ.. النتيجة إذا تغيرت يا سيادة المشير سيؤدي هذا إلى الاضطراب لا نعرف إلى أي مدى ستذهب، تغيير النتيجة أنا بقول لحضرتك سيؤي إلى اضطرابات ساعتها لا أنا ولا انتوا هتقدروا تمنعوها.."