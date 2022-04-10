تفاعل على "تسريب" فيديو لرئيس مصر الأسبق محمد مرسي والسيسي بجواره بمسلسل الاختيار

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، "تسريبا" عرض بمسلسل الاختيار 3 الرمضاني للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

ويقول مرسي في مقطع الفيديو: "سيادة اللواء عبدالفتاح شخصية الحقيقة، إحنا يعني بنعتبره من الأسس الي مع حضرتك الدراع الأساسية مش حنقول دراع يمين لكن الأدرعة كثير.."

وأضاف مرسي: "النتيجة متتغيرش لأن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة، الموجة الموجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسؤولية أنا لا أتمنى هذا ولا أريده ولا أوافق عليه.."

وتابع: "التصرف الموجود والشعور الموجود تلقائي شعبي وليس مخططا له، النقطة الثانية هو انعقاد مجلس الشعب.. عشان بس متجيش يوم من الأيام بعد يومين ثلاثة أربعة نقول إن إحنا ضيعنا فرصة.. إذا استشعر الناس زي ما أنا بقول إنه سدت كل المنافذ.. النتيجة إذا تغيرت يا سيادة المشير سيؤدي هذا إلى الاضطراب لا نعرف إلى أي مدى ستذهب، تغيير النتيجة أنا بقول لحضرتك سيؤي إلى اضطرابات ساعتها لا أنا ولا انتوا هتقدروا تمنعوها.."

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