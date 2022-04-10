دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، تنبيها من هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدد من المناطق بالمملكة تبدأ الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء الأحد.

وذكرت الأرصاد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، منطقة المدينة المنورة: "تضمنت وجود رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات بدر، والحناكية، والمهد، ووادي الفرع".

توقع المركز "استمرار تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على شرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة الصغرى، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير".

وأشار التقرير إلى أن "حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج".