"الصلاة فيه بأجر عمرة".. تفاعل على صور صلاة ولي عهد السعودية بمسجد قباء.. فما هو؟

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مصور يبرز جمال أكبر قبة مسجد بلا أعمدة في الإمارات من الجو
يُعرض حالياً01:00مصور يبرز جمال أكبر قبة مسجد بلا أعمدة في الإمارات من الجو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور صلاة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في مسجد قباء بالمدينة المنورة التي زارها، الأربعاء.

وأمر ولي العهد السعودي، بإطلاق "أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، موجها بتسمية المشروع باسم الملك سلمان بن عبد العزيز"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ومسجد قباء يُعد أول مسجد أسسه النبي محمد، الذي خطّه بيده عند وصوله إلى المدينة مهاجراً من مكة، كما شارك في وضع أحجاره الأولى، بحسب ما ورد في تقرير وكالة الأنباء السعودية "واس".

يتألف سطح مسجد قباء من مجموعة من القباب المتصلة منها 6 قباب كبيرة قطر كل منها 12 متراً و 56 قبة صغيرة قطر كل منها 6 أمتار، وبين مساجد المدينة، يُعد مسجد قباء الأكبر بعد الحرم النبوي، وتُقام فيه جميع الصلوات وصلاة الجمعة والعيدين، كما يُعد مقصداً لزوار وسكان المدينة، نظراً لفضل الصلاة فيه، وفقاً لما ذكرته "واس".

وكان النبي محمد يقصد مسجد قباء بين الحين والآخر ليصلي فيه ويختار أيام السبت ويحض على زيارته، وقد جاء في حديث النبي: "من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فله أجر عمرة"، بحسب ما ذكرته "واس".

ويقع مسجد قباء على طريق الهجرة الرابط بين مكة والمدينة، ونظراً لموقعه المميز والمرتفع قليلاً، يمكن ملاحظة المسجد من أماكن عدة بالمدينة.

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