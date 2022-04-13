لحظة سقوط شيء على كتف بايدن يثير تفاعلا.. ونشطاء: حتى الطيور تتفاعل

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر سقوط شيء على سترة الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال إدلاء بكلمة، الثلاثاء، الأمر الذي اثار تفاعلا.

ويظهر في مقطع الفيديو لحظة سقوط شيء على الكتف اليسرى لبايدن خلال الخطاب الذي أدلى به من ولاية أيوا وتناول فيه تطورات الأوضاع في أوكرانيا وما تقوم به إدارته لمواجهة التضخم.

وقال بايدن في خطابه إن روسيا ارتكبت "إبادة جماعية" في أوكرانيا، خلال تصريحات للصحفيين وقال: "أصبح من الواضح أن بوتين يحاول فقط القضاء على فكرة أن تكون أوكرانيا"، وأضاف: "الأدلة تتزايد على ذلك، إنها مختلفة عما كانت عليه في الأسبوع الماضي".

وتابع: "ميزانية عائلتك، وقدرتك على ملء خزان الوقود الخاص بك، لا ينبغي أن يتوقف أي منها على ما إذا كان دكتاتور يعلن حربا ويرتكب إبادة جماعية على بعد نصف العالم.. للمساعدة في التعامل مع ارتفاع الأسعار بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد سمحت بسحب مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي".

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