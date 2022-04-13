لحظة سقوط شيء على كتف بايدن يثير تفاعلا.. ونشطاء: حتى الطيور تتفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر سقوط شيء على سترة الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال إدلاء بكلمة، الثلاثاء، الأمر الذي اثار تفاعلا.

بالنيابة عن العالم "طائر يتغوط على الرئيس الأمريكي #بايدن 🇺🇸 أثناء خطابه اليوم ". https://t.co/oGRE4CyOE1

ويظهر في مقطع الفيديو لحظة سقوط شيء على الكتف اليسرى لبايدن خلال الخطاب الذي أدلى به من ولاية أيوا وتناول فيه تطورات الأوضاع في أوكرانيا وما تقوم به إدارته لمواجهة التضخم.

غرد نايك ادمز بقوله: شاهد: طائر يذرق على جو بايدن أثناء الكلام. حتى الطيور تعرف أنه رئيس سيئ! https://t.co/6a5rb39DTQ

وقال بايدن في خطابه إن روسيا ارتكبت "إبادة جماعية" في أوكرانيا، خلال تصريحات للصحفيين وقال: "أصبح من الواضح أن بوتين يحاول فقط القضاء على فكرة أن تكون أوكرانيا"، وأضاف: "الأدلة تتزايد على ذلك، إنها مختلفة عما كانت عليه في الأسبوع الماضي".

فديو طائر يرش الغائط على الرئيس بايدن أثناء خطابه قبل قليل. https://t.co/MOpIEhWHUr

وتابع: "ميزانية عائلتك، وقدرتك على ملء خزان الوقود الخاص بك، لا ينبغي أن يتوقف أي منها على ما إذا كان دكتاتور يعلن حربا ويرتكب إبادة جماعية على بعد نصف العالم.. للمساعدة في التعامل مع ارتفاع الأسعار بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد سمحت بسحب مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي".