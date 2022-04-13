السعودية: القبض على 3 مصريين وسوري خلال إحباط محاولة تهريب مخدرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، إحباط محاولة تهريب نحو نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر، و والقبض على مستقبليها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 456 ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد".

وأضاف أنه "تم القبض على مستقبلي الأقراص المخدرة وهم 3 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السورية، ومواطنان، في محافظة جدة ومدينة الرياض".

وتابع: "جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".