تقرير قناة أمريكية عن السخرية من بايدن على تلفزيون سعودي يثير تفاعلا.. ومغردون: أوجعتهم

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من تقرير لقناة فوكس نيوز الأمريكية حول السخرية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن على قناة سعودية.

ويقول مقدم البرنامج عل قناة فوكس: "في هذه الدولة (أمريكا) لا يسمح لبرنامج ساترداي نايت لايف بالسخرية من الخرف الواضح لبايدن ولكن في المملكة العربية السعودية الحليف القديم البرامج الكوميدية لا تمتنع عن ذلك، ربنا بعض الأشياء قد تغيرت.." قبل الانتقال إلى تقرير مفصل عن الموضوع.

وجاء المقطع الساخر الذي قدمه الممثل السعودي خالد الفراج ضمن الجزء الثاني من مسلسل "ستوديو 22" الكوميدي الذي تعرضه قناة MBC السعودية.

وكان الممثل خالد الفراج قد تفاعل بوقت سابق مع تعليقات المغردين عبر حسابه على تويتر. وردا على تغريدة من شخص يدعى غريغ برايس عن أن قناة سعودية تسخر من بايدن وكامالا هاريس، قال الفراج: "لدينا المزيد من النكات إذا أردت"، مضيفا: "شكلنا بنصير عالميين يا عيال". ثم قال الفراج في تغريدة أخرى: "إذا أعجبكم يمكننا تصوير الجزء الثاني".

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