(CNN)-- أعربت الولايات المتحدة، الجمعة، عن أنها "قلقها البالغ" جراء العنف في القدس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية من العنف في القدس".

وأضاف أن بلاده "تتابع عن كثب التطورات وستظل على اتصال وثيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للسعي إلى تهدئة التوترات".

وتابع: "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف / جبل الهيكل".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في البيان: "نحث المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل بشكل تعاوني لخفض التوترات وضمان سلامة الجميع".

واشتبك فلسطينيون والقوات الإسرائيلية، في المسجد الأقصى ومحيطه بالبلدة القديمة بالقدس، الجمعة، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في التوترات في يوم مهم لجميع الأديان الرئيسية الثلاثة في المدينة.