سوريا: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب جنوب غرب حلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت سوريا، الجمعة، عن وقوع هزة أرضية بلغت شدتها 3.9 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب حلب، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكر المركز الوطني للزلازل بسوريا، في بيان، أن "الهزة حدثت في الساعة 9.54 مساء بالتوقيت المحلي على عمق 2.9 كيلومتر وبعد 66 كيلومتر جنوب غرب مدينة حلب".

وكذلك قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الجمعة، إنه تم رصد زلزالا قوته 3.7 درجات على مقياس ريختر كان على مسافة 66 كيلومتر جنوب غرب حلب و21 كيلومتر جنوب شرق إدلب.

وذكرت "سانا" أن هزة أرضية بلغت شدتها 2.9 درجة على مقياس ريختر ضربت في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي جنوب غرب حلب.