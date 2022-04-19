حرق المصحف واحتجاجات وشغب في السويد.. ماذا حدث في عطلة نهاية الأسبوع؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت الإمارات سفيرة مملكة السويد ليزلوت أندرسون، الثلاثاء، وأبلغتها احتجاجها على حرق متطرفين بالسويد نسخ من القرآن.

‎وأبلغت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي رفض الإمارات كافة الممارسات المسيئة للأديان، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وشددت الهاشمي على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب.

وقالت المسؤولة الإماراتية إن "مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف".

وتشهد مدن سويدية في حنوب البلاد اشتباكات عنيفة بين مسلمين ومتطرفين، بعد أن أحرق زعيم سياسي دنماركي يميني متطرف نسخ من القرآن وأعلن عزمه حرق المزيد. وكانت دول عربية أدانت ما حدث.