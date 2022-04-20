(CNN)-- بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني تصدير الطاقة إلى أوروبا لتقليل اعتمادها على النفط والغاز من روسيا.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، إن جونسون اجتمع مع مسرور بارزاني، في 10 داوننغ ستريت، وأعرب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق عن تطلعه لتصدير الطاقة إلى أوروبا.

ومن جانبه، أشاد جونسون بجهود مسرور بارزاني للمساعدة في تقليل الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسيين.

وأضاف البيان أن جونسون و مسرور بارزاني ناقشا زيارة رئيس الوزراء البريطاني الأخيرة إلى كييف و "حاجة المجتمع الدولي لمواصلة صد الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا".

وأعرب جونسون عن "التزامه الدائم باستقرار العراق وعمليات مكافحة داعش في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع البيان أن بوريس جونسون و مسرور بارزاني "سلطا الضوء على قوة علاقتهما، وعلاقات المملكة المتحدة العميقة مع الشعب الكردي، وأشارا إلى الفرص الكبيرة لشراكات أكبر عبر التجارة والاستثمار".