دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من البرنامج الساخر الذي يقوم فيه خالد الفراج بتقليد شخصيات عربية وعالمية وآخرها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي.

خالد الفراج يجلد قرداحي لبنان 🤣👌 - https://t.co/mByfOKImrX

البرنامج الذي يحمل اسم "ستوديو 22" والذي يبث على قناة MBC السعودية، سبق وأثار تفاعلا واسعا بين نشطاء بعد تناوله قضايا وشخصيات كان أبرزها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

خالد الفراج يقلد #جورج_قرداحي في #ستوديو22. @khalidalfarraj #رمضان_يجمعنا https://t.co/BLinwOgyBr

كان قرداحي قد أثار توترا دبلوماسيا بين لبنان وعدد من دول الخليج عقب تصريحات سابقة له تم تداولها بعد استلامه لمنصبه الرسمي حيث انتقد الحرب في اليمن وما اعتبره نشطاء بأنه كان إساءة للمملكة العربية السعودية والإمارات.

وأعلنت السعودية استدعاء سفيرها من لبنان وطرد السفير اللبناني لديها في 29 أكتوبر/ تشرين أول من عام 2021 على خلفية تصريحات قرداحي، قبل إعادته مطلع أبريل/ نيسان الجاري، بعد إعلان الوزير استقالته وبذل جهود لتصفية الأجواء بين البلدين.