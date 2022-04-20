السعودية.. تداول فيديو لحظة نشل حقيبة امرأة بالشارع.. والداخلية ترد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر لحظة انتشال حقيبة امرأة كانت تسير بالشارع الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية على صفحتها بموقع سناب شات مقطع الفيديو المتداول مؤكدة إلقاء القبض على منفذ العملية وأنه وافد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير: "قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد نازح، ظهر في مقطع فيديو مرتكبًا حادثة جنائية بمركبة مسروقة، تمثلت في نشل حقيبة امرأة أثناء سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض".

ولفتت الوكالة إلى أن العملية تمت "بمشاركة وافد من الجنسية اليمنية جارٍ القبض عليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

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