تجدد الاشتباكات في باحات الأقصى صباح الجمعة

تصاعد التوترات في الأقصى بعد اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية

إصابة 20 شخصًا في اشتباكات وسط احتفالات الفلسطينيين بالهدنة في المسجد الأقصى

القدس (CNN)—تجددت الاشتباكات في باحات المسجد الأقصى بالقدس، صباح الجمعة، حيث أصيب 27 فلسطينيا بجروح وفقا للفرق الطبية الفلسطينية.

تُظهر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات من الفلسطينيين يرشقون قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة. وذكر شهود عيان أن الشرطة استخدمت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة انتظرت صلاة الفجر قبل الرد، موضحا في بيان: "هذا الصباح، حوالي الساعة الرابعة صباحًا أثناء صلاة الفجر، بدأ المئات من المشاغبين والمخالفين للقانون، بعضهم ملثمون ويحملون أعلام حماس، انتهاكًا جسيمًا للأوامر في الحرم القدسي الشريف، شمل التحصينات وإلقاء الحجارة والألعاب النارية".

ويذكر أنه وتمشيا مع السياسة في السنوات السابقة، فرضت الحكومة الإسرائيلية حظرا على زيارات الجماعات اليهودية للموقع - المعروف لليهود باسم جبل الهيكل - حتى نهاية شهر رمضان.