متحدث سفارة السعودية بأمريكا يوضح أين تقف العلاقات بين الرياض وواشنطن

ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

كل ما قد تحتاج معرفته عن خطة "إعادة البناء" للرئيس جو بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح فهد ناظر، المتحدث باسم سفارة المملكة العربية السعودية بأمريكا، أين تقف العلاقات بين الدولتين وذلك في مقابلة إذاعية "بودكاست" أجراها على إذاعة سانت لويس الأمريكية.

وقال ناظر: "اعتقد أن العلاقات تقف على أرضية صلبة وظلّت صامدة مع مرور الوقت وفي الكثير من النواحي العلاقات لها أبعاد متعددة وهناك مكونات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية للعلاقة وهناك أيضا مكون (اجتماعي) من الناس إلى الناس التي لا ينتبه له البعض أحيانا وعليه أعتقد أن العلاقة مهمة وطورت مصالح الأمن القومي والمصالح الاقتصادية بكلا الأمتين.."

وتابع المتحدث قائلا: "لدينا نحو 35 ألف طالب سعودي يدرسون في مختلف المناطق بالولايات المتحدة، لدينا طلاب على حد علمي فعليا في كل ولاية وكلهم هنا لتلقي التعليم الرسمي وفي الوقت ذاته أعتقد أن العديد من هؤلاء الطلاب يستغلون وقتهم في أمريكا ليأخذوا معهم ما استقادوه إلى مجتمعاتهم المحلية وعليه فهم يتطوعون في دور التقاعد والمدارس والمستشفيات.."

وأضاف: "عملنا معا (السعودية وأمريكا) بقتال ودحر جماعات إرهابية مثل القاعدة وداعش وبصراحة ما يبدو أن بعض الناس ينسوه هو أن القوات السعودية والأمريكية قاتلوا جنبا إلى جنب ليس مرة واحدة بل مرتين، المرة الأولى في 1990 ضد صدام حسين ومؤخرا بـ2014-2015 لطرد تنظيم داعش الإرهابي من سوريا والعراق.."