السيسي: الأزمة الأوكرانية "شديدة العنف".. ونشجع الحل الدبلوماسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأزمة الأوكرانية بأنها "كاشفة وشديدة العنف والتأثير"، وكان لها تأثير ‏كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية في العالم، بما فيه مصر.‏

وقال السيسي، خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بعد الجولة التفقدية لمنطقة توشكى، الخميس إن "الأزمة الأوكرانية لها امتداد على مصر و نحن نحاول أن نحل هذه المسألة لأن يهمني أن كل مصنع يشتغل في مصر لأن به عمال، ولو المصنع قفل هيكون في بطالة".

وأضاف: "يبقى احنا النهاردة بنأذى بلدنا ونفسنا لو تصورنا أننا نسمح أن الموضوع ده يستمر، واتصالاتنا مع الغرف ورجال الأعمال والمستثمرين عشان يكون لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الأولوية الكاملة".

وتابع أن "الأزمة الأوكرانية وقبل منها أزمة كورونا كان ليها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري و النقطة الإيجابية في الموضوع أن الاقتصاد المصري قدر يصمد ويستوعب و يمتص هذه الصدمات، وحقق معدل نمو مناسب يمكن 3-4 دول في العالم اللى حققوا هذا المعدل 3.3%".

وقال السيسي عن موقف مصر تجاه الأزمة الأوكرانية: "بنحاول نكون عامل إيجابي يؤدي إلى إيقاف الاقتتال وتشجيع الحل الدبلوماسي بين البلدين".

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية لها "تأثيرات حادة ليست فقط اقتصادية لكن أمنية وسياسية اللى هتترتب عن الأزمة هيكون لها تأثير علينا كلنا".