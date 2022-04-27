ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

كل ما قد تحتاج معرفته عن خطة "إعادة البناء" للرئيس جو بايدن

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—جادل فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN بأنه إذا أراد الغرب الحفاظ على الضغط الاقتصادي ضد روسيا، فيجب على الولايات المتحدة العمل مع المملكة العربية السعودية لزيادة إنتاج النفط وتقليص الطاقة العالمية.

وأوضح زكريا قائلا: "السبيل الوحيد للمحافظة على الضغط على روسيا دون التأثير على الاقتصاد العالمي هو بتخفيض أسعار النفط والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هو دفع أكبر منتج بالعالم، المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى مثل الإمارات والكويت لزيادة الإنتاج.. وهناك طرق أخرى مثل تخفيف العقوبات على فنزويلا والصفقة النووية الإيرانية، لكن دول الخليج يمكنها بسهولة توسيع انتاجها بملايين البراميل اليومية والمحافظة على تدفق هذه الامدادات، ولكن ورغم العديد من المحاولات الأمريكية، رفضت السعودية والإمارات زيادة انتاج كبيرة.."

وتابع قائلا: "هذا يأتي بنا للمسألة الأساسية، محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في الماضي وصف بايدن السعودية بأنها منبوذه، ولم يجتمع رسميا للآن مع بن سلمان وبالمقابل ولي العهد السعودي رفض الطلب الأمريكي لزيادة انتاج النفط ومضى لتقوية علاقاته مع روسيا والصين.."

واستطرد زكريا قائلا: "المرحلة المقبلة في الحرب بأوكرانيا تظهر حاليا، خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة ستحاول القوات الروسية توسيع سيطرتها على المناطق الشرقية بأوكرانيا، الجيش الأوكراني والمواطنون سيقاومون بقوة.."

وتابع قائلا: "الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الصراع هو لوضع ضغط كاف على روسيا لإجبارها للذهاب إلى طاولة المفاوضات والسعي نحو تخفيف العقوبات مقابل صفقة سلام، ولتحقيق ذلك يجب على التحالف (ضد روسيا) البقاء بمركز القوة والمحافظة بل وتشديد العقوبات والحظر ضد موسكو.."

وأضاف: "هذا فقط يمكن تحقيقه في سيناريو تهبط فيه أسعار الطاقة من المعدلات العالية الحالية، إذا بقيت أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل ويمكن بسهولة أن ترتفع أكثر فهذا يعني أن أوروبا ستدخل قريبا في حالة ركود والاقتصاد العالمي بأكمله سيشهد هبوطا بمعدلات النمو.. وهذا يعني انهيار التحالف ضد روسيا في الوقت الذي تبحث فيه الدول عن طرق للحصول على طاقة رخيصة وهذا بالتأكيد ما يأمله فلاديمير بوتين.."