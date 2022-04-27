دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تصدرت الكاتبة السعودية، سمية الناصر قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك البحث، غوغل صباح الأربعاء في المملكة العربية السعودية وذلك بعد جدال مع الإعلامي عبدالله المديفر خلال مقابلة.

ربط الناس بالأسباب دون ربطهم بالخالق.. #المديفر ينقل لسمية الناصر أكثر اتهام يوجه إليها @almodifer #سمية_الناصر_في_ليوان_المديفر https://t.co/16VYa3XJWE

وقال المديفر في المقابلة التي تبث على قناة روتانا خليجية: "قضية ربط الناس بالخالق وربط الناس بالأسباب، هناك من التهم التي توجه للدكتورة سمية ومن منطلق شرعي يعني هي قضية شرك الأسباب ليش شرك الأسباب؟ لأن لأنه ربط الناس بالأسباب دون ربطهم بالخالق.."

أنتِ سبب في عزلة كثير من الفتيات شعورياً.. #المديفر ينقل لسمية الناصر شكاوى كثير من الأمهات @almodifer #سمية_الناصر_في_ليوان_المديفر https://t.co/bUnkm9zNlI

وتابع المديفر: "هذا الكلام يجيك مجموعة برأي وجيه يقول سمية انتبهي انت رايحة في اتجاه خطير، هذا الكلام يؤدي إلى شرك الأسباب.."

د. سمية الناصر تشرح طريقتها في إيصال الناس للثراء.... و #المديفر يعلّق: البعض يراها شكل من أشكال المتاجرة بأوجاع الناس! @almodifer #سمية_الناصر_في_ليوان_المديفر https://t.co/eoAyvPYk8y

وردت الناصر قائلة: "انت (المديفر) ليش تكرر كلمة خطير؟ الكلام الذي أقوله ليس خطيرا الكلام الذي أقوله هو كلام طبيعي.. أرجع وأقول لك لا تقولني شيئا أنا ما قلته أنه أنت لا تنتظر شيء.."