السعودية.. سمية الناصر تتصدر بحث غوغل بعد جدالها مع المديفر حول "ربط الناس بالأسباب وليس بالخالق"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تصدرت الكاتبة السعودية، سمية الناصر قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك البحث، غوغل صباح الأربعاء في المملكة العربية السعودية وذلك بعد جدال مع الإعلامي عبدالله المديفر خلال مقابلة.

وقال المديفر في المقابلة التي تبث على قناة روتانا خليجية: "قضية ربط الناس بالخالق وربط الناس بالأسباب، هناك من التهم التي توجه للدكتورة سمية ومن منطلق شرعي يعني هي قضية شرك الأسباب ليش شرك الأسباب؟ لأن لأنه ربط الناس بالأسباب دون ربطهم بالخالق.."

وتابع المديفر: "هذا الكلام يجيك مجموعة برأي وجيه يقول سمية انتبهي انت رايحة في اتجاه خطير، هذا الكلام يؤدي إلى شرك الأسباب.."

وردت الناصر قائلة: "انت (المديفر) ليش تكرر كلمة خطير؟ الكلام الذي أقوله ليس خطيرا الكلام الذي أقوله هو كلام طبيعي.. أرجع وأقول لك لا تقولني شيئا أنا ما قلته أنه أنت لا تنتظر شيء.."

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