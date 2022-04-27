السيسي: لو كنت تآمرت على الرئيس مرسي يبقى تآمرت على مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أنه عندما وقف مع الرئيس الأسبق محمد مرسي "كان يقف مع مصر"، وأضاف أنه لو تآمر عليه "يبقي تآمرت على مصر".

وقال السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: "يعني أنا لما أقف الوقفة ده مع الرئيس مرسي الله يرحمه أنا بقف مع مصر"، وأضاف: "لو تآمرت عليه بعد ما تولى يبقي تآمرت على مصر .. على البلد و100 مليون وضيعت حياة ومستقبل 100 مليون".

وتحدث الرئيس المصري عن الهدف من مسلسل "الاختيار 3"، وقال: "الهدف منه أن نسجل بأمانة وإخلاص وشرف ما حث في وقت ينعدم فيه الشرف والصدق"، وتابع: "كل كلمة اتقالت في الوقت ده مع الناس الكبار كان بمنتهى الدقة وده اللى حصل".

وأكد أن "سبب النجاح والتغيير أنه مكنش فيه خيانة ولا تآمر ولا عدم إخلاص.. الإخلاص كان لله والوطن اللي ميتحملش أكتر من كده".

وذكر الرئيس المصري إنه "لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات في 2013 و2014 لم تقم لمصر قائمة حتى الآن".

وقال السيسي إن الجيش المصري خلال الفترة من 2013 وحتى 2017 كان ينفق مليار جنيه كل شهر، خلال 84 شهرا من أجل مواجهة الإرهاب.