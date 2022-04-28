السيسي يثير تفاعلا بتصريح عن تدخل أشقاء عرب وما كان ليحصل "لولا" ذلك

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أكد فيها على أهمية تدخل بعض الأشقاء العرب في 2013 و2014.

جاء ذلك في كلمة للسيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، الثلاثاء، حيث قال: "لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات لم تكن لمصر قائمة حتى الآن".

وذكر السيسي، أنه عندما وقف مع الرئيس الأسبق محمد مرسي "كان يقف مع مصر"، وأضاف أنه لو تآمر عليه "يبقي تآمرت على مصر".

وأوضح: "يعني أنا لما أقف الوقفة ده مع الرئيس مرسي الله يرحمه أنا بقف مع مصر"، وأضاف: "لو تآمرت عليه بعد ما تولى يبقي تآمرت على مصر .. على البلد و100 مليون وضيعت حياة ومستقبل 100 مليون".

وتحدث الرئيس المصري عن الهدف من مسلسل "الاختيار 3"، وقال: "الهدف منه أن نسجل بأمانة وإخلاص وشرف ما حث في وقت ينعدم فيه الشرف والصدق"، وتابع: "كل كلمة اتقالت في الوقت ده مع الناس الكبار كان بمنتهى الدقة وده اللى حصل".

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