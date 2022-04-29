أكاديمي إماراتي: أردوغان يستحق الترحيب وإن بحذر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الجمعة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "استحق المدح في بدايات عهده مع بروز تركيا كنموذج ديمقراطي مزدهر لكن عندما وقف مع قوى الفوضى ومارس الابتزاز والتطاول والتحريض استحق النقد اللاذع".

وأضاف الأكاديمي الإماراتي، عبر حسابه على تويتر: "الآن بعد إنهاء علاقته بقوى الفوضى وتوقف عن التحريض يستحق الترحيب وإن بحذر"، وتابع: "هذا هو الموقف الوطني وليس الوقوف معه عالحق والباطل".

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، الرئيس التركي بعد أن وصل إلى المملكة للمرة الأولى منذ عام 2017.

وكان أردوغان قد قال بسلسلة تغريدات من السعودية: "أجرينا زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين.. ونحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا".

وتابع: "نحن نؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا.. ونؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب.."

وأضاف: "أنا على ثقة أننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي.. وزيارتنا هذه التي تأتي في أيام رمضان الفضيل المليء بالرحمة والمغفرة والعطف ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة".

يذكر أن أردوغان قام في فبراير/ شباط بأول زيارة رسمية له لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ 2013، وأكد لدى عودته إلى أنقرة عقب الزيارة أنه "على ثقة بأن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لمجالات تعاوننا".