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أردوغان: سفراء الدول العشر يجب أن يغادروا البلاد إذا لم يفهموا تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد صورا من استقبال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس التركي، رجب طيب اردوغان.

حرص الرئيس التركي على زيارة السعودية ولقاء الملك وولي عهده حفظهما الله لتوطيد علاقات البلدين يأتي إيمانًا منه بحجم السعودية وتأثيرها في العالم وأنه لا يمكن لبلد كبير كتركيا أن لا يكون على علاقة متميزة بقبلة المسلمين وبلد الحرمين الشريفين والقوة الإقتصادية الكبرى فأهلًا بفخامته https://t.co/wyMRgZh08F

جاء ذلك في تغريدة للأمير عبدالرحمن على صفحته المعرفة بتويتر، حيث لفت إلى أن الزيارة تأتي إيمانا من أردوغان بأهمية المملكة، قائلا: "حرص الرئيس التركي على زيارة السعودية ولقاء الملك وولي عهده حفظهما الله لتوطيد علاقات البلدين يأتي إيمانًا منه بحجم السعودية وتأثيرها في العالم وأنه لا يمكن لبلد كبير كتركيا أن لا يكون على علاقة متميزة بقبلة المسلمين وبلد الحرمين الشريفين والقوة الاقتصادية الكبرى فأهلًا بفخامته".

وكان أردوغان قد قال بسلسلة تغريدات من السعودية: "أجرينا زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين.. ونحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا".

وتابع: "نحن نؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا.. ونؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب.."

وأضاف: "أنا على ثقة أننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي.. وزيارتنا هذه التي تأتي في أيام رمضان الفضيل المليء بالرحمة والمغفرة والعطف ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة".