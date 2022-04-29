أسلوب تحية أردوغان لمحمد بن سلمان والعناق في السعودية يثير تفاعلا

ما دوافع لقاء محمد بن زايد وأردوغان وما دوافع التغيير الذي تشهده المنطقة؟ فواز جرجس يوضح لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال زيارة الأخير للمملكة.

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وأثارت صور عناق ولي العهد السعودي والرئيس التركي تفاعلا بين النشطاء تنوعت الردود والتعليقات.

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وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صرح أردوغان بأنه سيزور السعودية في فبراير/ شباط، لكن تلك الزيارة لم تحدث، رغم زيارته للإمارات في ذلك التوقيت والتوقعات التي كانت ترجح أن تتزامن زيارته للسعودية مع زيارته للإمارات.

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وفي نهاية مارس آذار/ الماضي، طلب المدعي العام التركي تعليق محاكمة 26 متهما سعوديا بقضية مقتل خاشقجي ونقلها إلى القضاء السعودي، الذي سبق أن أصدر أحكاما في القضية نفسها انتقدتها تركيا. وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أصدر القضاء التركي قرارا بإحالة القضية إلى السعودية.

♦️بعد سنوات من التهديد و القطيعة و التحريض الإعلامي ضد المملكة العربية السعودية اردوغان على اعتاب القصر الملكي السعودي و في الصورة عناق حار بينه و بين ولى العهد السعودي محمد بن سلمان ال سعود .. 📸Saudi Press Agency وكالة الأنباء السعودية #اردوغان_في_السعودية https://t.co/W7rlANpMco

وكانت آخر زيارة يقوم بها أردوغان إلى السعودية منذ نحو 5 سنوات، في يونيو/حزيران 2017، قبل أن تتوتر العلاقات وسط أزمة مقاطعة قطر، ويتفاقم التوتر إثر مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.