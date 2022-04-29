الرئيس التركي في السعودية.. تفاعل على تأدية أردوغان مناسك العمرة وسط تجمهر كثيف في صحن الطواف

الشرق الأوسط
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الرئيس التركي في السعودية.. تفاعل على تأدية أردوغان مناسك العمرة وسط تجمهر كثيف في صحن الطواف
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع صور وفيديوهات تأدية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له مناسك العمرة في ثاني أيام زيارته إلى السعودية، الجمعة.

ونشرت قناة TRT الرسمية التركية مقطع فيديو لتأدية الرئيس التركي وزوجته والوفد المرافق لهما مناسك العمرة في الحرم المكي أثناء زيارته إلى المملكة.

وتداول عدد من المغردين مقطع فيديو يُظهر وجود حراسة مشددة على أردوغان والوفد المرافق له في صحن الطواف بينما تجمهر عدد كبير من المعتمرين محاولين رؤية الرئيس التركي على جانبي مساره والوفد المرافق له.

وكان قد وصل أردوغان إلى مدينة جدة السعودية مساء الخميس في أول زيارة له إلى المملكة منذ يونيو/حزيران من عام 2017.

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والتقى الرئيس التركي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في جدة، في حين كان باستقباله أمير مكة والمستشار الملكي، الأمير خالد الفيصل لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

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