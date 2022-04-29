القدس.. جرحى بمواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بباحة الأقصى

تصاعد التوترات في الأقصى بعد اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الهلال الاحمر الفلسطيني، الجمعة، أن عشرات الاشخاص اصيبوا في مواجهة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الاقصى في القدس.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها كانت ترد على "المئات من المشاغبين ومنتهكي القانون" المتورطين في إثارة اضطرابات عنيفة.

ويشار على أن هذا يأتي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في الموقع الذي يعرفه اليهود باسم جبل الهيكل والمسلمين باسم الحرم الشريف والذي يطل على ساحة حائط المبكى.

واتهم الهلال الأحمر القوات الإسرائيلية بمنع طواقمه من دخول المجمع في بداية المواجهات التي وقت بعد صلاة الفجر لافتا إلى "إصابة أحد أطقمه وضربه".

وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها ألقت القبض على شخصين أحدهما متهم بإلقاء الحجارة والآخر مشتبه به بعمليات تحريض.