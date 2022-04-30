السعودية.. تفاعل على فيديو حجم ما عُثر عليه من أموال بحوزة متسول وافد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما عثرت عليه السلطات السعودية من أموال بحوزة متسول على باب أحد المساجد الأمر الذي أثار تفاعلا.

#الأمن_العام: القبض على متسول يمني ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 110 آلاف ريال حصيلة تسوله واستعطافه للمصلين. #لاتعطيهم #معاً_نكافح_التسول https://t.co/lETzsXROlN

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو مموها على صفحتها بموقع سناب شات، قائلة في بيان: "هذا المتسول ضبطه رجال الأمن في شرطة محافظة جدة وهو يمارس التسول امام أحد المساجد وبعض ضبطه اتضح أنه يمني الجنسية.."

وأضافت الداخلية السعودية في بيانها: "يحمل معه مبلغ 110 آلاف ريال (نحو 29.3 ألف دولار) حصيلة تسوله واستعطافه للمصلين والمارة.."

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.. ولنتذكر دائما معا نكافح التسول، فهناك صور عديدة وأساليب مختلفة ينتهجها المتسولون بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات المالية.."